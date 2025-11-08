廣山望監督が率いるU-17日本代表は、U-17ワールドカップのグループステージ第２節を終え、１勝１分の勝点４で２位。ノックアウトステージ進出に王手をかけ、９日に第３戦でポルトガルと対戦する。引き分け以上で２位以内が確定して予選突破が決まり、敗れたとしてもモロッコとニューカレドニアの結果次第で２位の可能性があり、もし逃したとしても各組３位の上位８チームに与えられる枠に滑り込めるチャンスが残されている。