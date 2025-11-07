アンカーの中川雄太。厳しい予想もあるなか、ＭＡＢＰは各区間をミスなく走って６位でフィニッシュphoto by Wada Satoshi11月３日に行なわれた東日本実業団駅伝で、立ち上げ間もない新チーム、ＭＡＢＰマーヴェリック（Ｍ＆Ａベストパートナーズ）が６位に入り、元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）の出場権を獲得した。プレイングマネージャー（選手兼監督）としてチームを率いるのは、青山学院大時代に箱根駅伝で活