お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が7日、都内で芸人の紺野ぶるま（39）の著書「お腹が減りませんように、満月まで届きますように」（幻冬舎文庫刊）の文庫化を記念した取材会で司会を務めた。9月末に声帯ポリープの切除手術を受けてから、報道陣の前に姿を見せたのは初めて。「ポリープは1つかなと思ったら、4つあったんです！」とびっくりしたそう。退院後は1週間話しをしてはいけないと医師に言われてい