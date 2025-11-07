フリーアナウンサーの高見侑里（３８）が７日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。夫はロックバンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」のベーシスト・尼川元気。「本日は皆様にご報告がございます」と書き出し「一部報道にもありました通り、この度新たな命を授かりました」と第１子妊娠を公表。「お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です。応援してくださっている皆様、お世話になっている関係