【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46のニューシングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）の表題曲「ビリヤニ」のMVが公開された。 ■メンバーたちがスパイスと魔法の不思議な体験をしながら、ダンスや歌唱を披露 「ビリヤニ」は、初々しい恋心を歌った楽曲。MV監督は「不道徳な夏」「ってかさ」を手がけた王一川が務めた。 MVは、メンバーたちがスパイスと魔法の不思議な体験をしながら、