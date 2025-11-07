乃木坂46ニューシングル「ビリヤニ」MV公開「重圧をずっと感じて緊張がありました」（矢田萌華）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46のニューシングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）の表題曲「ビリヤニ」のMVが公開された。

■メンバーたちがスパイスと魔法の不思議な体験をしながら、ダンスや歌唱を披露

「ビリヤニ」は、初々しい恋心を歌った楽曲。MV監督は「不道徳な夏」「ってかさ」を手がけた王一川が務めた。

MVは、メンバーたちがスパイスと魔法の不思議な体験をしながら、ダンスシーンや歌唱シーンが繰り広げられる内容。

6期生・瀬戸口心月とともにWセンターを務めた6期生の矢田萌華は「先輩たちと一緒に活動するにあたって、今までは背中を追い求めていたけど、今回重圧をずっと感じて緊張がありました」と述べつつも、初選抜・初センターというプレッシャーを見事プラスに変えた作品となっている。

新メンバーが台頭すると同時に、メンバーの卒業が発表。変化のなかで成長していく乃木坂46に注目だ。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「ビリヤニ」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

