[11.6 ELリーグフェーズ第4節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)※29:00開始<出場メンバー>[シュツットガルト]先発GK 33 アレクサンダー・ニューベルDF 7 マキシミリアン・ミッテルステットDF 24 ユリアン・シャボットDF 29 フィン・イェルチュMF 4 ヨシュア・バグノマンMF 6 アンジェロ・スティラーMF 8 ティアゴ・トマスMF 11 ビラル・エル・カンヌスMF 22 ロレンツ・アシニョンMF 30 チェマ・アンドレスFW 26 デニズ・ウン