¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡×¤Î¥æ¥ó¥Û¡Ê39¡Ë¤¬5Æü¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI¡ÝKNOW¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢È¯Çäµ­Ç°µ­¼Ôº©ÃÌ²ñ¤ò¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç³«¤­¡¢¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×»þÂå¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI¡ÝKNOW¡×¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBody Language¡×¡ÖStretch¡×¤ò´Þ¤à10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¤È¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤È