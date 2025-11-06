ホンダは６日、ピックアップトラックや大型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）などへの搭載を想定したハイブリッドシステムを開発したと発表した。燃費性能は、同サイズのエンジン車と比べて３０％以上の向上を目指す。北米市場で販売好調なハイブリッド車（ＨＶ）のラインアップを拡充させる狙いだ。新たなハイブリッドシステムは北米市場でのＨＶ需要のさらなる取り込みと、将来的な環境規制の強化を見据えて開発した。２０２０年