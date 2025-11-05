兵庫県加古川市の国道で発生した多重事故の現場＝4日午後兵庫県加古川市の国道で車14台が絡んだ死傷事故で、信号待ちの車列に突っ込んだとみられる車を運転し、死亡した男性（78）の死因が急性心筋梗塞だったことが5日、県警加古川署への取材で分かった。男性は事故の直前に「意識を失ってハンドルにもたれかかる状態だった」と同乗者が証言していることも捜査関係者への取材で判明している。県警によると、死亡したのは同市の