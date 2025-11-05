ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > アメリカの伝説的バンドの元ボーカルが死去、78歳 94年にロック殿堂… アメリカ 歌手・アーティスト 訃報・おくやみ 海外・国際ニュース よろず~ニュース アメリカの伝説的バンドの元ボーカルが死去、78歳 94年にロック殿堂入り 2025年11月5日 12時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 元グレイトフル・デッドのドナ・ジーン・ゴドショー＝マッケイさん 2日、がんとの長い闘病の末にホスピスにて78歳で亡くなった 1994年にはグレイトフル・デッドの一員としてロックの殿堂入りを果たした 記事を読む おすすめ記事 97歳、イルカの父が死去 亡くなる4日前にステージで共演したばかり「全てクリアしサッと旅立ちました」 2025年10月30日 6時50分 全部ウソだったの…〈年金月17万円〉68歳元公務員夫、急逝。遺品整理で見つけた複数の借用書「計1,000万円」に65歳妻、絶句 2025年11月1日 8時15分 クルーズ船に乗船の８０代女性、島に取り残されて死亡 オーストラリア 2025年10月30日 9時58分 自由に使える年金は〈月2万円〉ぽっち…居間から聞こえる笑い声に増す寂しさ。息子一家と同居する76歳母が「孤独死の不安」に震える夜 2025年11月1日 10時15分 【あなたもですか？】キャベツの「あの音」で亡き愛犬を思い出す…静寂が苦しい飼い主たちに18万人が涙した理由【ママリ】 2025年11月3日 9時0分