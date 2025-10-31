2026年に公開予定の織田裕二が主演を務める映画『踊る大捜査線 N.E.W.』。物語の詳細や出演者などはいまだベールに包まれているが、映画の“ワンシーン”が思わぬ形で知れ渡ることになった。「10月27日早朝、新宿・歌舞伎町のライブカメラに、織田さんの姿が映りこんでいたのです。おなじみの緑のモッズコートを羽織り、スマホを構えたたくさんの人に追いかけられていました。同日のXでは、一般ユーザーが撮影した織田さんのロケ