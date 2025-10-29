高知県内ではいま、技能実習生などで5000人を超える外国人が暮らしています。そんな中、外国人同士の交流の場を作ろうと奮闘するベトナム人女性がいます。その思いを取材しました。安芸郡芸西村和食にある芸西病院です。ここで看護師として働くズオン テイ・ ザイさん(33歳)は、ベトナムのランソン省出身で、25歳の時にEPAを通じて日本へやって来ました。EPAとは、日本がベトナムやインドネシアなどの外国と経済連携強化を目的とし