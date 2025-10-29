ベトナム人技能実習生 安芸地域で交流深める 看護師のかたわら海外からの人の居場所づくり【高知】
高知県内ではいま、技能実習生などで5000人を超える外国人が暮らしています。
そんな中、外国人同士の交流の場を作ろうと奮闘するベトナム人女性がいます。その思いを取材しました。
安芸郡芸西村和食にある芸西病院です。ここで看護師として働くズオン テイ・ ザイさん(33歳)は、ベトナムのランソン省出身で、25歳の時にEPAを通じて日本へやって来ました。
EPAとは、日本がベトナムやインドネシアなどの外国と経済連携強化を目的として締結した制度で、外国から実務経験のある看護師や介護士の受け入れなどを行っています。
■ザイさん
「大学の先生から日本に留学してみませんかという声をかけてもらって、それから日本に興味を持って日本に留学しようと思った」
2017年に日本にやってきて看護師の国家資格を取得しました。現在は、芸西病院で外来患者の対応にあたっています。
ザイさんは患者との対応をするなかで、コミュニケーションを大切にしています。
■ザイさん
「ふれあいに行かれています？」
■患者
「お昼はそこで食べて、それか色々な機械で体を休めて遊んいる」
■ザイさん
「色々なところがあって行けるのが楽しいね」
■患者
「足と口がたつからー」
病院を利用する人にザイさんの印象を聞くとー。
■患者2人
「ベトナム人とは知らなかった。違和感はなかった」
「ほんとに優しい。血圧測ってもちゃんと見てくれるし、いいですよ」
■患者を検査に呼ぶザイさん
「ディエムさん。これから耳の検査をするのでどうぞ」
この日は、安芸市内からベトナム人が健康診断を受けに病院を訪ねてきました。
安芸市に住む外国人の数は、2025年9月末時点で155人と過去最多で、芸西病院を訪れる外国人の数も年々増加しています。
■ベトナム語で説明するザイさん
「両手を広げて手すりのところを持ってください」
日本語は通じないため、ザイさんが傍らでサポートにあたります。
■ベトナム語で話す技師
「ヒッヴァオ ズン」※息吸って止めてという日本語
■ザイさん
「ベトナム語上手ですね」
壁にはベトナム語と日本語で書かれた紙が貼られています。
■技師
「息を吸ってって、こう言うのよっていうことを教えてもらって。おなじように私たちもベトナムの人が来たら、その瞬間だけでもホッとしてもらうというか」
一通りの検査が終わり最後は医師の診察です。
■院長
「日本語分かります？」
■ベトナム人
「日本語はあまり..」
■院長
「そしたらザイさんに通訳してもらうので」
■ザイさん
「私が通訳します」
外国人の利用者が増えていく中で、病院にとってザイさんの存在とは─。
■院長
「ザイさんが通訳してくれるのでスムーズに検診も進んで助かっている。地方だけじゃないと思うんですけど、非常に医療の中だと看護師とか、なかなか人口も減少して、とくにザイさんのような優秀な看護師とか介護できる人が、これからは医療とか介護では必要になってくる」
安芸市で暮らすザイさんには大切な家族がいます。10歳になるベトナム人の娘チャンさんと、日本人の夫の拓さんです。
チャンさんは6歳の時に初めて日本へ来てからザイさんと高知で暮らしてきました。
ザイさんは将来、チャンさんがベトナムに帰りたいという可能性も考え、年に1度、一緒にベトナムへ帰省しています。
■ザイさん
「子どもが日本で勉強したい、日本の学校で友達を作れたので、日本に残って勉強したいということだった」
ザイさんは日本で暮らしたいというチャンさんの気持ちを理解しつつも、将来、両方の国で暮らしていけるよう、家ではベトナム語を教えています。
この日は、チャンさんが通う小学校の運動会です。
■応援の様子
「 がんばれー！」
ザイさんはチャンさんの応援をしながら、同級生の保護者とのおしゃべりに花を咲かせます。
■同級生の保護者
「ザイさんは元気で面白くて、話をしていてすごく楽しい。(海外の)ニュースとか見ていても誘拐だとかがあるので怖いとは思いますけど、実際交流してみないとわからないなと言う部分もある」
ザイさんは過去に地域の人と交流する上で苦労し、そこから学んだこともあります。
■ザイさん
「日本人の人と自分から積極的にしすぎても向こうが怖がっているという感じがしたり、ある程度距離を置きながら関わっていく感じがいいなと思う」
日本の法律やマナーなどを学ぶ交流の場としてベトナム人の居場所を作るために、ザイさんはいま新たな挑戦をしています。
安芸市にあるベトナム料理店「ちゃんフォー」です。
フォーやブン、バインミーなど本格的なベトナム料理を提供するお店で、ザイさんが2024年4月にオープンしました。
看護師として働く月曜日から水曜日を除いた、木曜日から日曜日の昼間に営業を続けてきましたが、25年6月から一時休業しています。
■ザイさん
「必死に看護師もやりながらお店もやって、休みもなく頑張っていたんですけど、子育てもあってなかなかあちこちもやっていたらうまくいけなくて...」
しかし、ベトナム人や地域の人からお店を続けてほしいという声があり、いま再開に向けて準備を進めています。
この日、ザイさんは閉めていた店で、あるイベントを開こうとしていました。
県内で働くベトナム人やその家族が店に集まってきました。
ザイさんは、定期的にこうした会を開き、異国で働く同郷の仲間たちと交流を深めています。
■ベトナム人
「とても期待しています。私だけじゃなくて高知県に住んでいるベトナム人みんなが交流できるところが欲しいです」
■乾杯の様子
「モッ ハイ バー ヨー」
ベトナム人が集い、コミュニケーションを図る場は、ザイさんにとっても娘のチャンさんにとっても大切な時間です。
チャンさんも楽しそうにベトナム語で会話をしています。
■ザイさん
「ただ食事をするところじゃなくて交流ができて、いろんな日本の文化とかベトナムの文化も話し合いができるところにしたい」
異国で娘を育てながら看護師の仕事をし、さらに同じ立場のベトナム人たちの居場所を作ろうとするザイさんの挑戦は続きます。