モバイルアクセサリーを展開する「CASETiFY」より、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』公開に先駆け新コレクションが到着！思わず「可愛い！」と声に出したくなる、キュートなアイテムが目白押しだ。☆カラフル・ポップなデザインで『ズートピア2』の世界観が味わえる新コレクションをチェック！（写真17点）＞＞＞自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを