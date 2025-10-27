10月21日放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に、乃木坂46の弓木奈於が出演。2022年10月以来、3年ぶり2回目の登場となった今回も弓木ワールドは全開だった。この日のテーマは「大家族で育った有名人」。7人きょうだい9人家族という弓木は、同じく大家族出身の視聴者投稿による再現VTRで、寝る場所をめぐって毎晩もめるというエピソードが流されると、何度も大きく頷いていたという。明石家さんまから「弓木、えらいう