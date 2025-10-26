映画「ゴッドファーザー」三部作や「地獄の黙示録」（1980年）などで知られる巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督（86）が、自身の私物である高級腕時計7点をオークションに出品する。これは、コッポラ監督が1億2000万ドル(約177億円）の自己資金を投じて製作した「メガロポリス」（2025年）が世界興行収入わずか1430万ドル（約21億円）にとどまり、多額の損失を被ったことを受けた決断のようだ。