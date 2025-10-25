ESSEonlineで2025年9月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務め、愛猫家としても知られる川上さん（59歳）が、猫のこと、50代の暮らしのこと、食のこと、出生地であるスウェーデンのことなどを写真と文章でつづります。今回は、約2年前に白髪染めをやめグレーヘアに移行中の「今の正直な気持ち」を吐露