夫婦2人で築35年の賃貸マンションで、ものを厳選してすっきり暮らす、深尾双葉さん（41歳）。以前の深尾さんは、冷蔵庫にパンパンになるくらいの食材を買い込み、「腐る前に使わなければ」というプレッシャーや義務感に駆られていたそう。その経験から、今では1週間で使いきれる量を目安に、購入する食材の量を大幅に減らしたといいます。購入する食材を減らすメリットについてお聞きしました。