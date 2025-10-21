日本マクドナルド（東京都新宿区）が、サイドメニューの「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から期間限定で発売します。【画像】「ボリューム満点すぎ！」これが“640円”以上お得な商品です！「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も発売「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に「マック THE チキン」として初登場した2本入りのチキンのサイドメニュー。2024年に「チキチキン」へと