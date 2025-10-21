2025年10月19日、韓国・聯合ニュースは「社会生活を始めたばかりの青年層（15〜29歳）の雇用率が世界金融危機以降、最も長い期間、下落を続けている」と伝えた。国家データ処（旧統計庁）によると、先月の青年層の雇用率は45．1％で、前年同月比0．7ポイント下がった。これで17カ月連続の下落で、05年9月〜09年11月（51カ月間）以来の最長記録になるという。最近の青年雇用不振の主な原因には、良質の雇用の不足が挙げられる。一般