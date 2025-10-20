家族の世話や介護を担う子ども「ヤングケアラー」の支援体制などについて話し合う会議が10月20日に開かれ、出前授業による認知度向上を図ることなどが報告されました。「ヤングケアラー」は、大人に代わり、日常的に家族の介護や家事などを行う子どものことで、国の調査では中高生のクラスに1人が該当すると言われています。県は、市町村や有識者らでつくる連絡会議で「ヤングケアラー」への支援を協議していま