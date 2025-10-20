障害物レースのオブスタクルスポーツ日本選手権が10月18日に吉野川市で開催され、約80人が白熱したレースを繰り広げました。大会が開かれたのは、国内初の日本オブスタクルスポーツ協会の公認施設として整備された吉野川コースで、日本選手権が開催されるのは、2024年に続いて2回目です。大会は、2026年夏にアイルランドで開かれる「世界選手権」の日本代表選考会を兼ねていて、男女年齢別に約80人