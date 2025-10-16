ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岩手県の旅館で従業員が行方不明、クマに連れ去られたか「露天風呂に… 岩手県 クマ（動物） 国内の事件・事故 時事ニュース 読売新聞オンライン 岩手県の旅館で従業員が行方不明、クマに連れ去られたか「露天風呂に血痕」 2025年10月16日 17時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日午前、岩手県北上市の旅館で従業員が行方不明になった 清掃に入った露天風呂の付近には多数の血痕があったとのこと 現場の状況から、クマに連れ去られた可能性があるとみられている 記事を読む おすすめ記事 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 “疑惑”渦中の米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメント「父の病状が悪化」帰国までのタイムリミットとは 2025年10月16日 19時10分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 ビルの窓から女性が転落…何が？ 2025年10月16日 18時29分 霜降り明星・粗品、離婚理由に言及 元妻は過去にアイドル活動 2025年10月16日 15時6分