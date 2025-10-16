ボーイズグループTOMORROW×TOGETHERの「VRコンサート」である「TOMORROW×TOGETHER VRコンサート：ハートアタック」が、封切りとともに韓国で注目されている。韓国メディアが報じた。VRコンサートとは、観客がVRヘッドセットを装着して、アーティストが目の前にいるかのような没入感が得られるコンサート。韓国メディアのスポーツ朝鮮は16日「（韓国の）お盆休みの終盤に公開され、劇場街に新しい活力を吹き込み、興行疾走を