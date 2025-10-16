´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤ÎÃæ¿´Éô¤ÇÌôÊª¤òÉþÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¡¢¼ÖÎ¾8Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿20Âå½÷À­¤¬¹µÁÊ¿³¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ù¥ó¥Ä¤ÇÅ¥¿ì±¿Å¾¢ª»àË´»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿´Ú¹ñÈþ½÷DJ¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹µÁÊ4-1Éô¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¡¢¥ª¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¡¢¥æ¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥â¥¯ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï10·î16Æü¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤ÎÆ¨ÁöÃ×½ý¤ª¤è¤Ó´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´Â«µ¯ÁÊ¤µ