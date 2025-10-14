１ 蒸気機関の実用化一八世紀に入ると、発明家たちによってさまざまな機械が創造されましたが、しかし、その多くは当初は水力を動力源とし、河川流域にしか作ることができませんでした。また、そもそも、機械を作る鉄工業も、木炭を燃料としており、溶鉱炉一基を稼働するために、一年でおよそ一キロ四方もの山林を伐採しなければならなかったのです。このように、最初の「工業」がいかにまだ農業的なものであったか、よく考えな