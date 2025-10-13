ものを手放すことは、収納や家事がラクになるだけでなく、思いがけないメリットをもたらしてくれます。ミニマリストのめいさん（40代）は「考え方が変わってとても生きやすくなった」といいます。周りに振り回されず、自分らしく生きることができるようになったという、めいさんの事例をご紹介します。ものに囲まれていた頃は「他人の価値観」で生きていたミニマリストのめいさんは現在40代。夫、高校生の子どもの3人で、こだわり