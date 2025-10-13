ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È³èÀ­²½¤¹¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå»á¡Ê62¡Ë¤¬£¹·î25Æü¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖºÆÈ¯¤«¡×¤È°Æ¤¸¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç³Þ°æ»á¤Ï¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ô¡Ø»ä¤âÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤È¤­°Ê¾å¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð