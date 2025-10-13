ÈþÇÈÄ®¤ÎÆüÏÂº´È¬È¨¿À¼Ò¤Ç10·î12Æü¡¢Ë­µù¤Ê¤É¤òµ§´ê¤¹¤ë½©º×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤¬Ä®¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÏÂº´È¬È¨¿À¼Ò¤Î½©º×¤ê¤ÏË­µù¤äË­ºî¤Ê¤É¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£Ä®Æâ¤Ë¤Ï½Å¤µÌó1¥È¥ó¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤µ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÀ¸Ý²°Âæ¤¬8Âæ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÌó50¿Í¤ÇÃ´¤®¤Þ¤¹¡£¡Öº¹¤»¡ªº¹¤»¡ªº¹¤»¡ªº¹¤»¡ª¡×Î¾ÏÓ¤À¤±¤ÇÅ·¹â¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Öº¹¤·¾å¤²¡×¡£¸ß¤¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤µ¡×¤ÎÁ°¤Ç¤³¤Î¡Öº¹¤·¾å¤²¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢