ある男性が、グミキャンディのハリボー（ハッピーコーラ）を6ポンド（約2.7キログラム）以上食べた後、激しい腹痛と異常な高血圧となり入院した。イングランド、サウス・ヨークシャー出身のネイサン・リミングトンさん（33）は、深夜の食欲を満たすため同菓子を18ポンド（約8.2キログラム）注文、わずか三晩で全て平らげ、推定1万461キロカロリー分の糖分を摂取する蛮行となった。 【写真