県は、県内の高校生などの海外留学を支援する奨学金制度が、文部科学省などが実施する支援事業に選ばれ、採択地域に決定したことを発表しました。県が実施する返済不要の奨学金制度「徳島の未来を拓くグローカルリーダー育成事業」は、国からの交付金と県費、そして企業・団体の寄附で運営されています。県庁で行われた会見には、後藤田知事や中川県教育長、それに協賛企業の代表らが出席。代表の一人、株式会社