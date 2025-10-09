ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 旧統一教会支部が高市総裁を祝福するも即投稿削除 注目を集める 高市早苗 世界平和統一家庭連合（旧統一教会） 自民党 時事ニュース 女性自身 旧統一教会支部が高市総裁を祝福するも即投稿削除 注目を集める 2025年10月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 旧統一教会の支部が高市早苗総裁誕生をXで祝ったと「女性自身」が報じた 5日までに投稿は削除され、Xでは投稿のスクショが拡散 「なんで消したの？」「何があったんですかね？」など注目を集めている 記事を読む おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分