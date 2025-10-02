「光」をテーマに、ふるさと徳島の海や空などを描いている阿南市出身の画家、青木成実さんの個展が、10月1日から徳島市で開かれています。太陽に照らされた雲が、羽を広げた鳳凰のようにも感じる一枚。この絵画展は、阿南市出身の画家でモデルの青木成実さんが、ふるさと徳島で3年ぶりに開きました。会場には、ふるさとの海や空から受け取った「光」をテーマに描いた油絵、約30点が展示されています。これは、青木さん