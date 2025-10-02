超ときめき♡宣伝部の坂井仁香が自身のInstagramを更新。約4年ぶりに発売し大好評中の写真集『ひとかけら』の掲載ショット＆オフショットを披露した。 【写真】泡風呂に入って笑顔を見せる超ときめき♡宣伝部の坂井仁香 ■ビキニ姿やドレスショットなど、写真集のオフショットを大量公開 本投稿では、多くの未公開写真を公開した。まずは、泡風呂に肩まで入ってにっこり笑顔（1～3枚目）からスタート。楽