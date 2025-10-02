超ときめき♡宣伝部の坂井仁香が自身のInstagramを更新。約4年ぶりに発売し大好評中の写真集『ひとかけら』の掲載ショット＆オフショットを披露した。

【写真】泡風呂に入って笑顔を見せる超ときめき♡宣伝部の坂井仁香

■ビキニ姿やドレスショットなど、写真集のオフショットを大量公開

本投稿では、多くの未公開写真を公開した。まずは、泡風呂に肩まで入ってにっこり笑顔（1～3枚目）からスタート。楽しそうに笑う無邪気な表情が印象的だ。続けて、ベッドの上でシーツにくるまり、はにかんだ表情や笑顔を披露（4～7枚目）。美デコルテ＆おなかチラ見えのニットとベージュのスカートコーデ（8・9枚目）、ヘルシーなビキニ姿でプールに浸かっているスマイルショット（10枚目）、大人っぽい雰囲気の赤いドレス姿（11枚目）など。坂井らしい表情豊かなショットが多く、ファンを喜ばせている。

SNSには「ひとちゃんの笑顔に癒された」「未公開カットの投稿うれしい」「未公開カットありがとう」といった歓喜の声が集まっている。

■肩やおなかチラ見えセクシーなランジェリーショットを披露した坂井

以前の投稿では、写真集のチラ見せをした坂井。「普段は見せない私の特別なひとかけらがぎゅぎゅっとこの一冊に詰まっていますニコ たくさんたくさん、愛してもらえますように」と綴った。

肩から背中にかけて大きく開いたニットを着たランジェリー姿（1枚目）、アンニュイな表情を浮かべた顔に寄ったショット（2枚目）、美バスト際立つボーダー柄の白い水着で寝転んでいる様子（3枚目）、海をバックにしゃがんでいる満面の笑顔（4枚目）、大人っぽい雰囲気の赤いドレス姿で砂浜を歩いている姿（5枚目）など、多彩な表情を披露している。

SNSには「セクシーでヘルシーでキュートなひとちゃん」「全女子の憧れです」「どの写真もベストショット！」と絶賛する声が寄せられている。

■写真集公式Instagramではメイキング動画も多数公開

写真集の公式Instagramには撮影の様子を収めたメイキング動画も多数公開されているのでぜひチェックしてみよう。