10月1日未明、松茂町の県道で自転車が車にはねられた事故で、意識不明の重体となっていた68歳の女性が、搬送先の病院で亡くなりました。この事故は、10月1日午前0時10分ごろ、松茂町笹木野の県道で、自転車に乗っていた、近くに住む68歳の女性が、普通乗用車にはねられたものです。女性は頭などを強く打ち、意識不明の状態となっていましたが、約21時間後に搬送先の病院で亡くなりました。現場は片側一車線の直線道路で、信号機や