つぶらな瞳ととぼけた表情で人気を集めたLINE絵文字「えもじの子（仮）」が10月1日、有料で復活。LINEストアにて250円で販売を開始しました。無料配布時代から親しまれてきたキャラクターだけに、SNS上では「おかえり！」と喜びの声が相次いでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■2024年11月に無料絵文字として登場SNSで大人気に「えもじの子（仮）」は、2024年11月にLINEのデフォルト絵文字として