■「党員・党友」調査の驚きの結果面倒なことになってしまいましたが、自由民主党の総裁選が行われるのです。告示は9月22日、投開票日は10月4日ということで、ついに始まってしまいました。とにかく「選挙」と言われるとその中身が何であれアドレナリンが上がるのが政治産業やその周辺に携わる皆さまの習い性というやつでしょうか。写真提供＝共同通信社自民党総裁選の立候補者討論会で、写真に納まる（左から）小林元経済安保相、