前橋市長の“ラブホ不倫”報道で、前橋市には小川晶市長（42）への苦情が相次ぎ、その数は1500件を超えた。後援会のメンバーも小川市長に失望しているという。そのいっぽうで小川市長にはこれまで多くの“ファン“がついており、報道直後には「彼女がかわいそうだ」と擁護する“小川派”と呼ばれるベテラン市議もいたという。 小川市長と過去に関係性を噂された男性にも話を聞いた。 【画像】「打ち合わせと言われても