Photo: 小野寺しんいち 「画面付き筐体」だと!?東京ゲームショウ2025に出店中のMSIブースで、ユニークなPCを発見！それが、「MEG Vision X AI」。ディスプレイ付きPCケースを持つ、ゲーミングデスクトップPCです。モニタリングから、サブディスプレイにもなる画面付きPCケース Photo: 小野寺しんいち MEG Vision X Al 2NVZ9-014J