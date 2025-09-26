¸©·Ù»¡³Ø¹»¤Ç9·î26Æü¤ËÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢È¾Ç¯´Ö·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤À½éÇ¤²ÊÀ¸22¿Í¤¬¡¢³Ø¤Ó¼Ë¤òÁãÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù»¡³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÇ¤²Ê164´üÀ¸22¿Í¤Ç¤¹¡£2025Ç¯4·î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢È¾Ç¯´ÖÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤ò³Ø¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢³Þ°æ¹§ÌÀ³Ø¹»Ä¹¤¬¡Ö¸Ø¤ê¤È»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ù»¡¿¦Ì³¤ËÎå¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤òÂåÉ½¤·¤ÆÈÓÅÄÍ³ÎÉ½äºº¤¬Åú¼­¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê