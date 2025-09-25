7月19日（土）の23時より第2期の放送・配信が始まるアニメ『怪獣8号』。第23話のあらすじと先行カットが公開された。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800 万部を超える（デジタル版含む）松本直也氏による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。そんな世界的原作の