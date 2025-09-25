2025年1月、埼玉県八潮市で道路が突然陥没し、走行中のトラックが巨大な穴に転落するという事故が発生した。原因は、地下10メートルに埋設された下水道管の破損とみられている。下水道管内に発生した硫化水素が空気と反応して硫酸となり、管を腐食。損傷箇所から土砂が流入し、巨大な見えない空洞が形成されて地表が崩壊したのである。まさに都市の足元にひそむ「時限爆弾」が破裂した瞬間だった。トラックの運転手は数か月後