¡Ú¡ÖELDEN RING NIGHTREIGN¡×ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Û 9·î24Æü ÇÛ¿®³«»Ï ¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï9·î24Æü¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PCÍÑ¶¨ÎÏ·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖELDEN RING NIGHTREIGN¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÊApp Ver. 1.02.3¡¢Regulation Ver. 1.02.3¡Ë¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¿·¥³¥ó