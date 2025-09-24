【「ELDEN RING NIGHTREIGN」最新アップデート】 9月24日 配信開始

フロム・ソフトウェアは9月24日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」における最新アップデート（App Ver. 1.02.3、Regulation Ver. 1.02.3）を配信開始した。

今回のアップデートでは新コンテンツ「深き夜」に関する追加や変更のほか、各種バランス調整、不具合修正および改善が実施されている。

「深き夜」については、深度を1段階下げる機能が新たに追加。プレイキャラクターに関する調整では、深層遺物効果「【鉄の目】スキルに毒の状態異常を付加して毒状態の敵に大ダメージ」において、付加される毒の状態異常の蓄積量下方修正と、敵のHPによって与えるダメージのバランス調整などが行なわれる。

□「アップデートファイル配信のお知らせ」のページ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.

