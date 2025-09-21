プレミアリーグのファンで、FWサム・サリッジの名前を記憶している人はどれくらいいるだろう。ボーンマスのユースで育ち、22-23シーズンにはプレミアに昇格したノッティンガム・フォレストでプレイしたサリッジだが、シーズン通してわずか1得点。正直に言って、あまり記憶に残る選手ではなかった。そんな27歳のサリッジが、アメリカのMLSで最高のゴールスコアラーになっているのだからわからないものだ。サリッジはこれまで21得点