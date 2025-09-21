試合後、サポーターから怒りの感情が噴出した。９月20日、アルビレックス新潟はJ１第30節で横浜FCとアウェーで対戦。終盤まで拮抗した展開が続いたが、86分、アダイウトンに強烈な左足のミドルシュートを決められ、０−１で敗れた。最下位に沈む新潟にとって、試合前の時点で19位だった横浜FCとの“裏天王山”は、J１残留へ絶対に落とせないゲームだった。それだけに、敗戦後のサポーターの反応は厳しかった。試合後、選手