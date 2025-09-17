コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年9月24日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を追加発売する。■ゴロッときのこで秋を満喫！贅沢バーガーがさらに進化毎年秋に登場し、好評を博してい