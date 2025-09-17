秋の味覚、限界突破！フレッシュネスバーガー、きのこたっぷりバーガーで贅沢体験を
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年9月24日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を追加発売する。
■ゴロッときのこで秋を満喫！贅沢バーガーがさらに進化
毎年秋に登場し、好評を博している「マッシュルームチーズバーガー」。2025年は、世界三大きのこである「ポルチーニ」「トリュフ」を使用した贅沢なソースを組合わせ、芳醇な香りと深い旨みがSNSを中心に話題となっている。
今回新たに登場する「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」は、国産生マッシュルームの量をそれぞれ3倍・2倍に増量。たっぷり入ったゴロッとした存在感のあるマッシュルームは店内でグリルすることで、香ばしく、中はジューシーでふっくらとした食感に。噛むたびに、きのこの旨みが広がり、口の中で豊かな風味が重なり合う。
そこに、肉厚でジューシーなプレミアムビーフパティが加わることで、旨み溢れる肉の食べ応えと、きのこの繊細な食感が絶妙なコントラストを生み出す。また、とろけるレッドチェダーチーズが全体を包み込み、濃厚なコクとまろやかさを演出。満足感の高い逸品に仕上げた。
『月見バーガーが並ぶこの季節、フレッシュネスは“きのこ”で勝負。香り、旨み、食感すべてが主役級の「マッシュルームチーズバーガー」シリーズをぜひお楽しみください。』
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：
トリプルマッシュルームチーズバーガー 1,090円
ダブルマッシュルームチーズバーガー 990円
（ポルチーニクリームソース / トリュフデミグラスソース）】
・販売期間：
2025年9月24日（水）〜2025年10月14日（火）
・販売店舗：
全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。
※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。 予めご了承のこと。
・マッシュルームチーズバーガー詳細ページ：
https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/mushroom2025/?utm_source=release&utm_medium=release-mushroom2025
Point1：マッシュルームは完璧なグリル時間「30秒」
日本では9〜12月に旬と言われる「国産生マッシュルーム」を、素材本来の旨みや香りを大切にする為、ゴロッと大きくカット。スライスでは味わえない食べ応えのある食感を楽しめる。その味を最大限に引き出したのは、「30秒」のグリル時間。この時間により、旨みや香りを引き出すだけではなく、歯ごたえやジューシーさも叶えました。20秒でも40秒でもダメ。このこだわりが、商品人気の秘訣と自負している。
Point2：芳醇な世界三大きのこの贅沢ソース
ポルチーニ・トリュフ・松茸、世界三大きのこの中より2種のソースを使用。マッシュルームと合わせる事で、“きのこ×贅沢きのこソース”のマリアージュを楽しめる。
Point3：ジューシーパティと、とろけるレッドチェダーチーズ
肉厚クォーターパウンドのプレミアムビーフパティは、溢れる肉汁で食べ応え抜群。熱々のパティに濃厚なレッドチェダーチーズをのせることで、とろける味わいを演出。
■マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース
秋定番。ファンの多いポルチーニクリームソースが更に美味しくリニューアル。濃厚クリーミーな味わいと白ワインを加えることでコクが増し、よりリッチで芳醇に。ソースの中にみじん切りのマッシュルームをプラスし素材感もアップ。
通常のマッシュルームチーズバーガーと比べ、トリプルはマッシュルームの量が３倍、ダブルはマッシュルームの量が2倍入っている。
NEW！トリプルマッシュルームチーズバーガー（ポルチーニクリームソース）
NEW！ダブルマッシュルームチーズバーガー（ポルチーニクリームソース）
マッシュルームチーズバーガー（ポルチーニクリームソース）
■ マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース
2025年秋の新味。赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、フワッと上品なトリュフの香りがプラスされ、レストランにも負けない「本格的なデミグラスソース」の味わいが楽しる。
通常のマッシュルームチーズバーガーと比べ、トリプルはマッシュルームの量が３倍、ダブルはマッシュルームの量が2倍入っている。
NEW！トリプルマッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）
NEW！ダブルマッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）
マッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）
【マッシュルームチーズバーガーと相性抜群！期間限定のクラフトレモネード】
クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE） 540円
クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT） 540円
シャキッとした食感と、みずみずしい甘さが特長の国産フレッシュりんごを、店内で一つひとつ丁寧にカットし、自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくりと漬け込むことで、素材の風味を丁寧に引き出した。同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、りんごのすっきりとフルーティーな甘みと芳醇な香り、レモンの酸味、ピリッと辛いジンジャーのスパイス感が味わえる。
たっぷりと使用したりんごは飲んだ後に、付属のフォークで食べても楽しむ事も。
華やかな見た目と美味しさで、心も体もリフレッシュする事が出来る一杯だ。
（プレミアムセットに＋100円で選択可能）
クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）
クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）
おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質
おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本。ていねいに仕込んだこだわりの国産新鮮生野菜、ハンバーガーのパティは肉本来の旨みが詰まったジューシーな食感。
フレッシュネスロゴ
フレッシュネスバーガー
